Els infants gitanos, migrants i LGTBI són els que pateixen més ciberassetjament

Els infants de la comunitat gitana, migrants i del col·lectiu LGTBI són els que pateixen amb més freqüència ciberassetjament, segons l'informe d'UNICEF «Els nens i les nenes de la bretxa digital a Espanya», presentat ahir a Madrid, en el qual també s'adverteix de la barrera de la pobresa per a l'accés a Internet.

La directora de sensibilització i polítiques d'infància, Maite Pacheco, va advertir que «els nois que estan en aquesta bretxa on-line són els mateixos que pateixen discriminació off-line per orientació sexual, origen o discapacitat». Segons assenyala l'estudi, almenys 1 de cada 5 nens i 1 de cada 7 nenes estan implicats en episodis de ciberbullying. Així mateix, segons dades del ministeri de l'Interior, Internet s'ha convertit en la principal eina per a la difusió del discurs de l'odi. En aquest sentit, sobre els missatges de tipus sexual, el document posa de manifest que el 42,6% de les noies afirmen haver estat víctimes d'algun tipus d'assetjament sexual on-line, davant del 35,9% dels nois. També revela que el 24,2% de nenes diu haver estat contactada per un adult que buscava algun contacte de tipus sexual.