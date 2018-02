La justícia britànica manté l'ordre de detenció contra Julian Assange

La justícia britànica ha rebutjat un recurs presentat pel fundador de Wikileaks, Julian Assange, per impugnar l'ordre de detenció que pesa sobre ell des del 2012, motiu pel qual encara s'arrisca a ser detingut si abandona l'ambaixada d'Equador a Londres. Assange fa més de cinc anys que està reclòs a la delegació diplomàtica equatoriana, on va entrar per esquivar una extradició a Suècia, on estava sent investigat per presumptes delictes sexuals. Malgrat que el cas ha quedat arxivat, les autoritats britàniques argumenten que Assange va violar el 2012 les condicions de la llibertat provisional dictada al Regne Unit i, per tant, l'ordre d'arrest segueix en vigor.