Renfe llançarà el 2019 l'alta velocitat intel·ligent EVA amb seu al Prat

Renfe llançarà el 2019 el nou servei d'alta velocitat EVA, un nou concepte de tren intel·ligent que neix amb l'objectiu d'atreure nous segments de població, especialment els joves, oferint preus fins al 25% més baixos respecte de l'AVE i nous serveis personalitzats. Així ho va explicar ahir el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que va indicar que el primer trajecte serà Barcelona-Camp de Tarragona-Madrid, i tindrà el Prat de Llobregat com a centre d'operacions.

L'estimació inicial és començar amb cinc freqüències diàries per sentit i transportar 1.050.000 passatgers anuals, de les quals 400.000 procediran del cotxe i 250.000 seran nous passatgers, i encara que el servei s'estendrà en el futur a altres corredors, s'ha escollit la relació Barcelona-Madrid perquè és la que més trànsit registra i de més valor afegit.

El ministre va defensar que l'estació de Barcelona-Sants ja té un alt grau d'ús, per la qual cosa el Prat resulta una bona alternativa per la seva proximitat a l'aeroport i la seva interconnexió amb diversos mitjans de transport. A més, va afirmar que el 25% de la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona triga menys a arribar a l'estació del Prat que a la de Barcelona-Sants. Per poder fer front al nou servei, es farà una reforma de les instal·lacions de l'estació que comportarà una inversió de dos milions d'euros, i també es dotarà d'un aparcament per a vehicles elèctrics.

El nou servei requerirà l'adequació de tres trens AVE, que es dotaran de vagons amb taules de sis seients perquè les famílies i grups puguin viatjar junts; s'habilitaran espais per a persones amb equipatges especials, com ara esquís; s'eliminarà la cafeteria tradicional i s'instal·larà una sala d'usos múltiples amb zona de vending, alhora que també s'habilitaran espais per a infants i també mascotes.



Bitllet digital

A més, EVA incorporarà els últims avenços del mercat, ja que el bitllet no existirà en paper, sinó que serà digital, i integrarà tots els sistemes de transport, alhora que la identificació dels passatgers podrà ser biomètrica. Els trens estaran dotats de wifi i els viatgers disposaran d'una aplicació que els informarà sobre el trajecte, activitats d'interès en la destinació i llocs per on passa el comboi a través de la realitat augmentada.