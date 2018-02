Els Estats Units aproven un nou pressupost per evitar tancar el Govern

La Càmera de Representants dels Estats Units ha aprovat un nou pressupost a curt termini fins al 23 de març per evitar el tancament de l'Administració, a dos dies de la data límit per donar llum verda al projecte.

El pressupost va ser aprovat dilluns amb 245 vots a favor i 182 en contra, segons el diari local The Washington Post, que va indicar que el projecte també contempla els fons destinats a l'exèrcit per al 30 de setembre, data en què finalitza l'any fiscal.

El Senat, on els demòcrates van mostrar la seva oposició a la mesura, ha d'evaluar el projecte abans del termini estipulat. Diversos líders del Senat han assenyalat que estan estudiant la possibilitat d'augmentar el finançament federal per als propers dos anys, la qual cosa suposaria desbloquejar per fi la mesura, que porta mesos donant voltes al Congrés.

Malgrat l'optimisme mostrat per alguns congressistes, demòcrates i republicans encara no han arribat a un acord. El president nord-americà, Donald Trump, ha tornat a amenaçar amb el tancament de l'Administració si els demòcrates no cedeixen a les peticions del Partit Republicà. «M'encantaria veure un tancament si no ens ocupem d'això», va asseverar ahir el dirigent, que va manifestar que «si és necessari tancar-ho perquè els demòcrates no volen la seguretat. Llavors es tancarà», va dir Trump.

El líder de la majoria republicana en la Càmera de Representants, Mitch McConnell, i el de la minoria demòcrata, Chuck Schumer, van insistir que l'acord està en camí i van afirmar que aquest complirà amb els requisits realitzats per Trump en matèria de defensa. «Estem en procés d'arribar a un acord i sembla que això es produirà aviat», va avançar McConnell. Les seves paraules van ser defensades per Schumer: «Tinc molta esperança en què puguem arribar a un acord el més aviat possible».