Sànchez demana recusar un magistrat per «animadversió»

El número dos de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha presentat al Tribunal Suprem un escrit de recusació contra el magistrat d'aquesta institució Francisco Monterde Ferrer, que va ser designat com a ponent del recurs d'apel·lació contra la decisió de no permetre que assisteixi als plens del Parlament. El recurs recorda que Monterde és vicepresident i membre del Comitè Executiu de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), que ha destacat per emetre des de les xarxes «nombrosos missatges que no només denoten un cert rebuig cap a la ideologia política que defensa Sànchez i altres encausats, sinó que acrediten també evidents prejudicis respecte a la responsabilitat de Sànchez a propòsit dels fets que són objecte del present procediment».

L'advocat de Sànchez, Jordi Pina, ha incorporat a la recusació mostres de diversos missatges de Twitter de l'APM, on els comptes oficials d'aquesta associació a Catalunya i a l'Estat titllen de «groguistes» els qui defensen l'alliberament dels presos i asseguren que «lamentablement» els impostos dels ciutadans s'hauran de destinar a «retornar els carrers al seu estat originari». Els missatges, segons la defensa de Sànchez, demostren que l'entitat té «una autèntica línia editorial» sostinguda «al llarg de diversos mesos» en què el procediment penal ha estat en marxa, i ha participat «d'una autèntica campanya mediàtica» mentre Monterde era el seu segon màxim responsable.