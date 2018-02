El govern promourà l'himne, la bandera i la defensa d'Espanya a les escoles

El govern espanyol posarà a la disposició de la comunitat educativa una sèrie de documents amb l'objectiu que els alumnes siguin instruïts en els valors de les Forces Armades, la seguretat i la pau i el significat dels símbols "comuns de la nació espanyola" com l'himne, la bandera i l'escut d'Espanya.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va signar aquesta setmana un conveni amb l'organització de centres d'ensenyament privats per portar a les aules la cultura de defensa i que els alumnes tinguin coneixement directe de la labor dels Exèrcits i l'Armada.

El Centre Nacional d'Innovació i Investigació Educativa (CNIIE) és l'encarregat d'elaborar aquesta sèrie de documents, segons explica el Govern en una resposta parlamentària a la diputada socialista María Luz Martínez.

En ells s'aborden qüestions tals com la missió que la Constitució encomana a les Forces Armades, que "asseguren la convivència en pau dels espanyols i amb els altres pobles", o la importància de la defensa com a "servei essencial" que presta l'Estat als ciutadans a través dels militars.

També tenen l'objectiu que els alumnes coneguin la labor de soldats i mariners, el seu treball en equip, la valoració de l'esforç individual i col·lectiu, l'assumpció de responsabilitats "per mantenir la disciplina i aconseguir resultats" o el respecte a les ordres del superior.

En aquest marc, una altra de les matèria serà la relativa a la seguretat com a condició per al benestar i progrés dels països, subratllant la relació entre conflicte armat i subdesenvolupament i el paper de les Forces Armades com a garants de la pau.

També es tractaran d'explicar les missions militars en l'exterior, apuntant la seva labor per evitar conflictes i evitar que la població d'aquests països es vegi privada dels seus drets bàsics. I també abordaran el paper de la Unitat Militar d'Emergències (UME) en catàstrofes o incendis.

Un altre dels punts que es vol traslladar als estudiants és el significat dels símbols com la bandera, l'escut i l'himne "com a elements comuns de la nació espanyola i del conjunt dels espanyols".

"La bandera, present en els llocs del món en els quals actuen les nostres Forces Armades simbolitza el compromís de tots els espanyols per la pau. El Rei, símbol de la unitat i permanència de l'Estat", remarca l'Executiu.