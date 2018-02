Mor la dona ferida d'un tret a Torredembarra

Els Mossos d'Esquadra han ampliat aquest diumenge a un presumpte homicidi per imprudència la imputació a l'home que va disparar accidentalment la seva dona, després que la víctima hagi mort aquest diumenge a la matinada. L'home, de 42 anys i veí de Torredembarra, ja va ser detingut dissabte a la tarda per tinença il·lícita d'armes i lesions per imprudència.

Les primeres indagacions apunten que es podria tractar d'una mort accidental. Segons la versió de l'home, la pistola es va disparar de manera accidental quan manipulaven l'arma, i va ferir al pit la dona, de 37 anys, amb un tret amb entrada i sortida. La investigació es du a terme per part de la Divisió d'Investigació Criminal, continua oberta i dirigida pel Jutjat d'Instrucció de guàrdia del Vendrell (Baix Penedès), que ha decretat el secret de les actuacions.

Els fets van passar dissabte al voltant de les 10.15 hores del matí en una casa del carrer Sant Jaume del barri de Clarà de Torredembarra. El mateix autor dels fets va portar la dona fins al CAP de Torredembarra, on va ser traslladada d'urgència a l'hospital Joan XXIII de Tarragona en estat molt greu. Posteriorment, va ser traslladada a l'hospital de Bellvitge de Barcelona, on ha mort de matinada.