Els comuns lamenten que JxCAT i ERC mantinguin el país «amb l'ai al cor»

La portaveu parlamentària de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, ha lamentat aquest dilluns, en roda de premsa al Parlament, que JxCAT i ERC mantinguin "el país amb l'ai al cor per guerres fratricides entre partits". Pendents de les negociacions de cara a la investidura a la presidència de la Generalitat, Alamany els ha demanat que es fixin com a prioritat "sortir més forts" d'aquesta situació amb un Govern que pugui "frenar l'embat" del govern espanyol. I en aquest sentit, la portaveu dels comuns ha tornat a emplaçar els republicans i els cupaires a plantejar una proposta alternativa a Carles Puigdemont i a JxCAT, amb un candidat que pugui governar "des de Catalunya". "No seria tan desgavellat", ha apuntat Alamany en un missatge a Esquerra. La número 2 dels comuns ha admès, però, que no s'ha posat sobre la taula aquesta proposta i que es pronunciaran sobre un possible suport en cas que es concretés.

Els comuns consideren que "la salvatjada" i la "brutalitat" amb mesures com la presó preventiva per dirigents polítics independentistes els fa concloure que "per acabar amb l'ofensiva autoritària cal un govern fort".

I aquest executiu "no es farà amb gestos simbòlics ni per propostes de resolució sinó amb un candidat que pugui governar Catalunya". I que ho pugui fer "des de Catalunya", ha afegit Alamany. "Ara veiem malauradament un país amb l'ai al cor per guerres fratricides entre partits, tots sabem què passa als despatxos dels partits que poden conformar govern", ha avisat la número 2 dels comuns. Per això, els ha convidat a fixar-se com a prioritat una sortida "millor" per a una situació política "delicada". "Demanem responsabilitat, valentia", ha insistit la portaveu parlamentària dels comuns.

I en aquest sentit, i com ja havien apuntat aquests dies, Alamany ha tornat a emplaçar ERC a plantejar una proposta alternativa a Carles Puigdemont, amb el suport de la CUP. Els comuns consideren que la suma dels diputats dels republicans i dels cupaires (sumen 36) són "igual de legítims" que els que té JxCat (34). "No seria tant desgavellat que ERC fes una proposta", ha plantejat Alamany sense aclarir si el seu grup hi donaria suport. Es pronunciaran, ha afegit, si es concreta finalment una proposta alternativa. "No és sobre la taula", ha reblat.

Els comuns plantegen aquesta via perquè defensen que les opcions per què Carles Puigdemont torni a Catalunya són mínimes i perquè auguren que una investidura telemàtica suposaria una altra "intervenció de les institucions".

A preguntes de la premsa Alamany també ha deixat clar que el seu 'no' no és personal a Carles Puigdemont sinó que no comparteixen projecte de país amb JxCat. "Es digui Artadi o Puigdemont", ha afegit recordat que la directora de campanya de Junts per Catalunya va ser "deixebla" de l'exconseller Andreu Mas-Colell, "protagonista d'una de les èpoques més fosques amb retallades salvatges i brutals".