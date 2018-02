Bárcenas confirma que Costa el va advertir de facturació falsa al PP valencià

L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha afirmat aquest dimarts a l'Audiència Nacional –on ha declarat com a testimoni en el cas de la trama valenciana de Gürtel- que l'exsecretari general del PP de València, Ricardo Costa, li va admetre que havia rebut instruccions per part del PP del País Valencià per pagar actes de campanya a través d'empreses privades. Segons Bárcenas, en una reunió que va mantenir amb Costa, aquest li va transmetre la seva "preocupació" per "una instrucció que havia rebut en un sentit que ell entenia que no era admissible liquidar determinades factures i fonamentalment assignar factures a determinades empreses perquè es fessin cas de despeses del partit". Amb tot, Bárcenas ha desvinculat d'aquestes suposades irregularitats el president del PP, Mariano Rajoy, i la direcció del partit, perquè ha negat que hi hagués instruccions per part de Génova 13 per establir una comptabilitat paral·lela.

Bárcenas confirma d'aquesta manera la versió de Costa, que el 24 de gener va admetre davant el tribunal el finançament il·legal del PP de València durant els anys 2007 i 2008, i va assenyalar el que aleshores era el màxim responsable del partit a aquest territori: Francisco Camps, així com a l'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino.

A preguntes del fiscal, Bárcenas ha explicat que Costa li va relatar aquestes pressions per pagar despeses del partit a través d'empreses privades. Amb tot, ha assegurat que aleshores va consultar aquesta situació amb el tresorer del PP, Álvaro Lapuerta, i aquest li va respondre que aquest tipus de pràctiques estaven "terminantment prohibides".