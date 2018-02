Granados implica Aguirre, Cifuentes i González en la caixa B del PP de Madrid

L'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados va situar ahir l'actual presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes, al nucli de poder del partit, juntament amb el seu antecessor en el càrrec, Ignacio González, que va dirigir les «campanyes paral·leles» que es van organitzar exclusivament per a Esperanza Aguirre a les eleccions autonòmiques del 2007 i el 2011. També va fer ressaltar que no es movia res en la formació o a la comunitat sense que ho sabés Aguirre.

Segons fonts presents en l'in-terrogatori que va tenir lloc ahir davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, a petició del mateix Granados, va explicar que no va tenir cap poder en els anys en què va ser secretari general del PP de Madrid, ja que qui dirigia el partit era Ignacio González juntament amb el seu equip més proper, en el qual va situar Cifuentes, l'exconseller de Medi Ambient Borja Sarasola, el senador Jaime González Taboada i l'exdirectora de Comunicació d'Aguirre Isabel Gallego. Davant preguntes del seu advocat, les úniques que va respondre, Granados va indicar que a les reunions d'estratègia de les campanyes electorals del 2007 i el 2011 es va adonar que l'equip de González era el que controlava aquestes «campanyes paral·leles» i que deduïa que es finançaven de forma irregular, si bé no va aportar cap prova perquè va dir que no posseïa cap document que ho acredités. Granados va remarcar que González i Cifuentes mantenien bona relació aquests anys i que l'actual presidenta va estar en l'estructura que dirigia el seu antecessor fins que va haver-hi una «ruptura sentimental» entre ells. Durant la compareixença, Granados va insistir diverses vegades que, per molt que ell ostentés el càrrec de secretari general del PP de Madrid, els que estaven al capdavant de la presa de decisions eren González i el seu equip. Però això sí, va recalcar que no hi havia cap decisió que no conegués Aguirre, ja que tenia informació de qualsevol moviment tant del partit com del Govern regional.



El nomenament d'alts càrrecs

Granados també va explicar ahir que eren Aguirre i González els qui controlaven directament els nomenaments dels càrrecs al capdavant de la Comunitat de Madrid. Segons fonts presents en l'interrogatori, el líder de la trama Púnica va assegurar que en el cas de l'extinta Arpegio, empresa pública del sòl vinculada a la trama, va delegar la seva responsabilitat en l'exconseller delegat Eduardo Larraz, per ordre directa d'Esperanza Aguirre. Larraz està investigat en la trama per les presumptes irregularitats en aquestes companyies i ja va declarar en seu judicial per aclarir la procedència dels 146 lingots d'or, valorats en gairebé dos milions d'euros, guardats en un compte a Suïssa.

Quant al Programa Regional d'Inversions i Serveis de Madrid, conegut com a Pla Prisma, Granados va dir que Aguirre va decidir controlar directament els fons d'aquesta partida, de manera que les adjudicacions de les obres van passar a dependre directament de Presidència de la Comunitat de Madrid. A més, també va afirmar que l'expresident Ignacio González i la seva successora en el càrrec, Cristina Cifuentes, van mantenir una relació sentimental, i la va situar entre els dirigents amb poder decisori a Madrid.



Cifuentes es querellarà

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, va fer pública ahir la seva intenció de querellar-se contra Granados en el marc de les declaracions que va fer en la seva compareixença a l'Audiència Nacional sobre la trama Púnica, on va assegurar que la dirigent coneixia el que estava passant.

Fonts del Govern regional van assenyalar que l'expresidenta exercirà davant dels tribunals «les accions civils i penals que li cor-responguin» respecte a les acusacions, que constitueixen «un cúmul de falsedats i un greu atemptat contra el seu honor i la seva imatge». En aquest sentit, presentarà una querella criminal l'abast de la qual i detalls ultima l'advocat que la representarà a títol personal, ja que Cifuentes no farà ús dels serveis jurídics de la Comunitat de Madrid, segons van apuntar les mateixes fonts.