Alerta als Estats Units per un tiroteig a prop d'una caserna de la NSA

Un tiroteig prop d'unes instal·lacions de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA) dels Estats Units a Fort Meade, Maryland, ha posat en alerta les forces estatunidenques, encara que de moment no se sap l'origen de l'incident. Cap a les 7.00 (hora local), un cotxe es va aturar davant l'entrada de visitants i es van sentir trets. En tot cas, sembla ser que els fets van ser aïllats i «ja no hi ha cap amenaça», segons va expressar la mateixa NSA en un comunicat posterior al tiroteig. Com a mínim tres persones haurien resultat ferides i una altra hauria estat detinguda, però el balanç encara no està confirmat.