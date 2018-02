Un exalumne de 19 anys mata 17 persones en un institut de Florida

Un nou tiroteig ha commocionat els Estats Units: 17 persones van morir en una escola de Florida, en una jornada d'horror on estudiants aterrits van evacuar les instal·lacions després dels trets, mentre uns altres amagats a les aules demanaven ajuda per missatges de text.

Aquesta matança al Dia de Sant Valentí, una de les pitjors al país en 25 anys, va ocórrer a l'escola secundària Marjory Stoneman Douglas a Parkland, una ciutat uns 80 quilòmetres al nord de Miami, després que un exalumne de 19 anys obrís foc al final de l'horari de classes, va dir la policia.

El cap de policia del comtat de Broward, Scott Israel, va deixar traslluir la seva importància: "Si algú vol cometre realment una matança, les forces de l'ordre no hi poden fer gaire cosa".

Israel, que va qualificar de "horrible" a l'escena del crim, va especificar que "tenim 17 víctimes confirmades. 12 d'ells estaven dins de l'edifici, dues víctimes estaven just fora i una altra en un carrer adjacent. Dues persones van perdre la vida ja en el hospital ".

El sospitós, que està sota custòdia, va ser identificat com Nikolas Cruz i havia estat expulsat per "raons disciplinàries". Cruz va ser arrestat sense incidents a la propera ciutat de Coral Springs i portat a l'hospital amb ferides lleus, va afegir. Un mestre de l'escola va declarar al diari Miami Herald que Cruz havia estat identificat anteriorment com una amenaça potencial per als seus companys de classe.

"L'any passat ens van dir que no se li permetia entrar a l'escola amb una motxilla", va dir el mestre de matemàtiques Jim Gard. "Hi va haver problemes amb ell l'any passat per amenaces als estudiants, i crec que se li va demanar que abandonés les instal·lacions".