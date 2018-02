La Rambla recupera la normalitat, però els turistes no obliden els atemptats terroristes

Mig any després de l'atemptat terrorista a Barcelona, el turisme ha recuperat la seva normalitat i els visitants tornen a passejar per la Rambla, escenari de l'atropellament massiu del 17 d'agost. L'afluència dels turistes, però, no significa que hagin oblidat què va passar-hi aquell dia. De fet, l'Annuska, una turista que ve d'Holanda, assegura que està «una mica espantada», però també confessa que «no es pot deixar que els ter-roristes guanyin la situació». Per això ha decidit passejar pel famós passeig barceloní.

Des del sector de la restauració asseguren que el moment més crític va ser les dues setmanes després dels fets, quan la gent evitava transitar-hi. De fet, en Raúl Martínez, un dels cambrers del Cafè de l'Òpera, pràcticament al davant del mosaic de Miró, assegura que els primers dies la gent els preguntava «on havia passat» l'atropellament massiu, i si Barcelona «era una ciutat segura».

Annuska, la turista holandesa, visita els punts més turístics de Barcelona amb l'ajuda d'una amiga seva que viu a la ciutat. Ella ha recordat el 17 d'agost «en el moment que aterrava l'avió» al Prat. Després d'aquí, també assegura que caminant per la Rambla ha «sentit coses», sentiments que no ha pogut definir però que l'han «emocionat».



Tristesa

En Carlos, un altre visitant procedent de Portugal, assegura que ha sentit «tristesa» la primera vegada que ha tornat a passar per la mateixa vorera on una furgoneta va envestir més d'un centenar de persones.

Malgrat tot, el mateix Carlos anuncia amb esperança que no té «gens de por» i que seguirà creuant la Rambla perquè té «confiança en el sistema».

Sam Yung Lee és un noi de Corea que ha vingut a passar les vacances a Barcelona amb la seva parella. Fa tres dies que és a la ciutat i va reservar els bitllets «fa dos mesos». Ho va fer perquè, malgrat veure les imatges de l'atemptat, va sentir «que hi havia molta policia» a la ciutat: «No tinc por». La situació ha canviat en el moment de trepitjar la Rambla, perquè s'ha sentit «una mica espantat», però en «veure tanta gent», assegura que està «bé».