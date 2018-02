Anna Gabriel denuncia que la persecució a l'independentisme «pren noves formes»

Per si la presència de Bèlgica a l'equació del procés no suposava un embolic significatiu, el trasllat de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suïssa per preparar la seva defensa sense aclarir si anirà a declarar davant el Tribunal Suprem complica una mica més la situació política. Així, la sallentina Gabriel va alertar ahir en un missatge d'àudio que «la persecució política a l'independentisme pren noves formes i assoleix nous espais».

Per la seva part, el periodista Ernesto Ekaizer va apuntar ahir que la falta de reciprocitat entre Suïssa i Espanya podria dificultar o, fins i tot, impossibilitar l'extradició de Gabriel.

Anna Gabriel va fer aquestes declaracions a través d'un àudio que es va emetre a Reus durant la IXa Assemblea d'Endavant, un dels corrents de la CUP i organització en què milita Gabriel, després de conèixer-se que es troba a Ginebra en un viatge pensat com a «estratègia de defensa» davant la citació que té per anar a declarar davant el Tribunal Suprem (TS) dimecres.

L'exdiputada de la CUP va animar els militants d'Endavant i es va excusar de no poder assistir a l'acte, tot i que no va revelar si anirà a declarar: «Sou gent determinada, convençuda, incorruptible i generosa. Per això és un orgull militar a Endavant. I per això he volgut fer-me un espai en una assemblea a la qual ara no puc assistir».

Gabriel també va assegurar en el missatge que «corren temps estranys», però va destacar que també poden ser temps de canvis que facin possibles transformacions a la societat.