Ekaizer creu que Suïssa no extraditaria Gabriel

? El periodista Ernesto Ekaizer té una teoria que explica que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel no tornarà el proper dimecres 21 de febrer per comparèixer davant el Tribunal Suprem. Segons Ekaizer, Gabriel ha fet un «cop d'efecte a l'estil Puigdemont», exiliat a Bèlgica des de fa prop de quatre mesos. El periodista assegura que els advocats de Gabriel creuen que la justícia suïssa no extradirà l'exdiputada pel que va passar amb Hervé Falciani. Hervé Falciani es va refugiar a Espanya i va col·laborar amb la justícia espanyola, i quan Suïssa va demanar-ne l'extradició, l'Estat s'hi va negar.