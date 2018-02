Dimiteix el número dos d'Unicef, acusat de conducta inadequada

Justin Forsyth, fins ara sots-director del Fons de l'ONU per a la Infància (UNICEF), ha anunciat aquest dijous la seva renúncia per tal de no danyar la reputació d'aquesta agència i de l'ONG Save the Children, de la qual va ser director, després de veure's esquitxat per un escàndol durant aquesta última etapa.

Aquest dimecres, Save the Children Regne Unit va demanar disculpes pel comportament "inadequat" que va tenir Forsyth amb tres treballadores de l'organització, i alhora ha anunciat la posada en marxa d'una revisió dels seus procediments per examinar les mesures de protecció de tot el seu personal davant aquest tipus de situacions.

"Vull deixar clar que no dimiteixo d'UNICEF pels errors que vaig cometre a Save the Children", ha explicat Forsyth, subratllant que aquests ja van ser atesos amb el "procés adequat fa molts anys". Segons ha dit, llavors va demanar disculpes "sense reserves i cara a cara" i ha aprofitat per demanar-les de nou.