La federació expedienta Pep Guardiola pel llaç groc i la Guàrdia Civil li regira l'avió

La Guàrdia Civil ha escorcollat dues vegades en pocs dies, a l'aeroport del Prat, l'avió on viatjava la família de Pep Guardiola, a la recerca de Carles Puigdemont, segons ha informat Catalunya Ràdio. En concret, agents del cos armat haurien escorcollat l'avió el primer cop fa cinc dies i el segon, dijous passat.

La Guàrdia Civil ha enquadrat el fet en el marc de l'escorcoll, dijous a l'aeroport de Barcelona-el Prat, de cinc avions privats, un d'ells el de la família de Guardiola, en una inspecció «rutinària, aleatòria i gens excepcional». Els escorcolls es van dur a terme, com en altres ocasions, a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat. «En cap cas coneixien la identitat de les persones que volaven a l'avió, per la qual cosa es va produir l'escorcoll però no es coneixia que s'estava procedint a escorcollar l'avió de la família de Guardiola», han remarcat fonts policials.

La Guàrdia Civil va desplegar el diumenge 28 de gener un control a l'aeròdrom d'Ocaña (Toledo) per identificar els passatgers d'un altre avió privat que s'havia enlairat des de Bèlgica, i van comprovar que en l'aeronau hi viatjaven set persones aficionades a la caça i no l'expresident Puigdemont, investigat al Tribunal Suprem pel seu paper de lideratge en el procés independentista.

D'altra banda, la federació anglesa de futbol (FA) ha obert un expedient a Pep Guardiola per portar el llaç groc que reivindica la llibertat dels presos polítics (Junqueras, Forn i els Jordis).

En un comunicat, la federació considera que lluir un «missatge polític», concretament un llaç groc, «va en contra de les normes federatives». Pep Guardiola té temps fins al dia 5 de març a les sis de la tarda per presentar-hi al·legacions, segons apunta la FA.

Des de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el tècnic del Manchester City ha lluït en tots els partits un llaç groc al pit amb la voluntat de donar el seu suport als presos polítics.

A mitjan desembre, el tècnic de Santpedor va defensar el seu dret a dur aquest llaç groc. «Si la UEFA, la FIFA o la Premier em volen sancionar per dur el llaç groc, endavant. Però ells, especialment els Jordis, són a la presó. Només demanaven votar, no ho oblideu. El porto especialment per dues persones que van defensar una cosa com votar. Per ser a la presó cal fer alguna cosa greu i ells han estat més de 60 dies a la presó», va dir.