El Mobile World Congress abraça el 5G i ja mira cap a l'espai

El Mobile World Congress ha obert portes aquest dilluns amb la mirada posada en el futur i en l'espai. Tant els operadors com les principals marques de mòbils prenen posicions en la graella de sortida per a la cursa del 5G i mostren què seran capaços de fer quan s'implementi aquesta tecnologia en els propers anys.

Alguns dels exemples són reconstruir remotament una ciutat destruïda per un terratrèmol al Japó , gravar amb precisió qui ha entrat a casa nostra en cas de robatori o agafar un taxi volador d'una sola plaça conduit a distància.

El congrés també mira cap a l'espai: Els visitants poden provar un simulador de realitat virtual per viure un aterratge a la Lluna que fan servir els astronautes per entrenar o conèixer un projecte per incorporar un servidor dins d'una nau espacial que faci més ràpides i barates les comunicacions en una missió a Mart.