Trànsit aixeca la restricció de circulació dels camions a l'AP-7, AP-2 i C-32

El Servei Català de Trànsit aixeca la prohibició dels camions de circular per algunes carreteres a partir de les 15h, concretament, per a l´AP-7, l´AP-2 i la C-32. Entre aquesta hora i les 18h els peatges per als vehicles de més de 7,5 tones, afectades per la mesura excepcional des d´aquest dimarts, seran gratuïts. S´espera que les properes hores la restricció s´aixequi a les altres carreteres. Des de l´inici del temporal de neu, 6.500 camions s´han quedat aturats en àrees de servei i polígons industrials per evitar incidents en el trànsit. Amb tot, s'han autoritzat almenys 54 sortides extraordinàries per a un trajecte concret, segons ha detallat Protecció Civil a l'ACN. Per exemple, s'ha autoritzat un camió amb càrrega de sal pel dispositiu NEUCAT; un amb vedells joves que calia alimentar i uns 20 camions amb comandes a hospitals i centres sanitaris, com roba de llits, medicaments i ampolles d'oxigen.