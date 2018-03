La grip es manté per tercera setmana en nivell epidèmic baix a Catalunya

Per tercera setmana consecutiva, la grip continua a Catalunya mantenint-se en un nivell baix d'intensitat respecte del llindar epidèmic establert per aquesta temporada, de 109,4 per 100.000 habitants. En concret la taxa d'incidència de síndromes gripals s'ha mantingut durant l'última setmana similar a l'anterior, situant-se als 153 casos per 100.000 habitants. L'activitat gripal hauria arribat al seu pic la setmana del 15 al 21 de gener, continuant el descens d'activitat per aquesta temporada.

Durant la setmana del 19 al 25 de febrer, la taxa d'incidència de síndrome gripal ha presentat un descens en el grup de 0-4 anys i es manté en la resta de grups, excepte en el de majors de 64 anys, en què s'observa un lleuger increment.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 19 al 25 de febrer es van registrar 28 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (a principis d'octubre) un total de 1.090 casos. A més, el 63,5%, no estaven vacunats. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2017-2018).

Activitat als centres sanitaris



Durant la setmana del 19 al 25 de febrer, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 71.225 urgències, de les quals 8.218 (no pas 8.012, com s'ha informat per error en l'anterior nota) han requerit ingrés hospitalari (11,54% del total). Respecte la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 2,82% i els ingressos hospitalaris han disminuït un 0,03%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2017, l'activitat urgent ha augmentat un 2,47% i el nombre d'ingressos ha augmentat un 0,38%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 77,81% són pacients adults (55.420), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.790). En relació amb la setmana anterior s'ha incrementat un 8,44% la proporció de pacients pediàtrics.

Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 26.719 visites de nivell de prioritat I, II i III, és a dir, de major gravetat, que representen un 37,51% del total de les urgències, un 1,25% més que la setmana anterior.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 19 al 25 de febrer s'han atès un total de 746.807 visites, un 1,7% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 720.610 s'han fet als centres d'atenció primària i 26.197 al domicili del pacient.

Per grups d'edat, el 17% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 46% d'adults d'entre 15 i 65 anys i el 37% restant de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han fet un 5,6% més de visites.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) durant la setmana del 19 al 25 de febrer han atès un total de 22.532 visites, un 3,9% més que la setmana anterior.

Finalment, el 061 Catsalut Respon ha atès 34.491 casos aquesta setmana dels quals 2.312 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació a la setmana anterior suposa un descens dels casos d'un 4,41% i un descens de les visites domiciliàries del 0,9%.



Principals actuacions



Les millores previstes per aquest hivern s'emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. Per respondre a aquest increment d'activitat estacional, els centres sanitaris ja han començat a activar els seus plans de contingència, previstos per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.

L'objectiu final d'aquests plans de contingència és que l'atenció continuada i urgent s'ajusti millor a les necessitats assistencials específiques de les persones de cada territori, per aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i garantint la millor qualitat possible. Els plans es concreten en la posada en marxa de llits de reforç per donar resposta a l'increment d'ingressos hospitalaris, en la millora de fluxos de pacients entre dispositius, en la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i en el reforç dels centres d'urgències de l'atenció primària entre d'altres.



Mesures de prevenció



La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.

Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I també al web de Canal Salut.

És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.