La CUP decideix abstenir-se en una investidura de Sànchez i rebutja la proposta d'acord de JxCat i ERC

La CUP ha decidit que els seus quatre diputats s'abstindrien en una investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Després de la reunió del Consell Polític i el Grup d´Acció Parlamentària dels anticapitalistes, el diputat Vidal Aragonès ha anunciat que la formació rebutja la proposta d'acord de JxCat i ERC perquè suposa una "submissió total a la legalitat espanyola".

A preguntes dels periodistes, Aragonès ha explicat que l'abstenció dels quatre diputats cupaires és ferma tant per a una primera com per a una segona votació d´investidura. Això forçaria Carles Puigdemont i Antoni Comín a renunciar al seu escó perquè Sànchez obtingués més vots a favor que en contra i pogués ser investit.

Amb tot, la CUP creu que no cal que ho facin i que podrien desobeir la prohibició judicial de no comptar els seus vots per estar a Brussel·les. "No negociarem autonomisme, ni legalitat espanyola, ni mesures socials que no tinguin contingut efectiu", ha alertat el diputat per després refermar que la CUP "mai renunciarà" i que, de moment, "no negociarà" amb JxCat i ERC en considerar que els seus plantejaments estan allunyats del republicanisme que reclamen.

La reunió dels òrgans de direcció i representació de la CUP ha acabat amb un consens bastant ampli. Després de tot el matí de debat i de dies de converses al territori, els anticapitalistes han decidit posicionar-se "en contra de la proposta conjunta de JxCat i ERC", perquè consideren que "suposa submissió total a la legalitat espanyola i no afrontar el marc de patiment de les classes populars en el dia a dia i no conté polítiques socials efectives". "A la CUP, diem de manera clara que ni 155, ni 135, ni autonomisme", ha refermat Vidal Aragonès.

És per aquest motiu que la CUP ha decidit que si es convoca un ple d´investidura per fer president a Jordi Sánchez a proposta de JxCat i ERC, els seus quatre diputats s´abstindran tant en primera com en segona votació. I és que els plantejaments que els han fet arribar "diuen que les pràctiques polítiques que puguin fer-se tindran sempre la limitació de la legalitat espanyola".

A més, ni tan sols queden contents quan se´ls explica què volen fer en les polítiques socials "i en la gestió de les engrunes". "No podem assumir el programa que mantingui anys de patiment per a les classes treballadores", ha sentenciat.

Aquesta decisió de la CUP obligaria a Carles Puigdemont i Antoni Comín a renunciar al seu escó i deixar pas a dos diputats que conservin el seu dret a vot al Parlament, donat que la justícia va determinar que els presos sí podien delegar el seu vot però els que romanen a Bèlgica, no.

La CUP, però, no veu aquest plantejament amb els mateixos ulls, i els anticapitalistes creuen que seria millor que JxCat i ERC desobeïssin el Constitucional i que Puigdemont i Comín poguessin votar amb normalitat tot i ser a Brussel·les, comptabilitzant així els seus dos escons a favor de la investidura de Sánchez i fent que pogués ser president de la Generalitat malgrat les abstencions de la CUP.

"Significaria un embat amb l´Estat i la CUP no seria problema", ha dit el diputat, que considera, doncs, que "no es necessària la renuncia" dels dos diputats de Bèlgica. "El que es fa necessari és que qui determini el president sigui el poble i no el TC", conclou, tot afegint que "si algú fa una lectura diferent, assumeix el marc autonòmic i repressiu".



"Si no avancem, sempre retrocedim"



La CUP ha volgut defensar la seva posició com un element pel bé general del poble, de la independència i de les classes populars. En aquest sentit, ha recordat que cada decisió polèmica que ha vingut prenent la CUP ha acabat "fent que s´avanci". "Si no avancem, sempre retrocedim. Vam dir no a Artur Mas com ara diem no a aquesta investidura, i això va significar avançar nacionalment. Vam dir no a uns pressupostos i vam posar sobre el taulell la realitat del referèndum i això va significar fer l´1-O. Cada cop que ens refermem en el programa de la CUP, obrim possibilitats per avançar", ha sentenciat.

Per últim, Aragonès ha avançat que la CUP abandona les negociacions amb JxCat i ERC, si més no fins que els plantejaments que considera "autonomistes i de submissió a la legalitat espanyola" deixin de planar sobre les propostes. "La CUP mai renunciarà. No negociarem autonomisme, ni legalitat espanyola, ni mesures socials que no tinguin contingut efectiu", ha etzibat.