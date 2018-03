El Govern demana serietat i evitar «subhastes» al debat de les pensions

El portaveu del Govern espa-nyol i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, va demanar ahir als partits polítics que abordin el debat sobre les pensions amb «serietat» i evitin crear «falses esperances i les subhastes i les sobrelicitacions».

En roda de premsa després del Consell de Ministres, Méndez de Vigo va recordar que una de les prioritats del president del Govern, Mariano Rajoy, recollida en l'acord d'investidura, era la d'aconseguir un Pacte d'Estat sobre pensions en el marc del Pacte de Toledo.

Per aquest motiu, Rajoy va demanar la celebració d'un debat monogràfic al Congrés on detallarà les mesures que ha adoptat el seu Govern des del 2011 i en el qual espera que els grups parlamentaris expliquin les seves propostes per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.

El ministre va indicar que el cost anual de les pensions s'ha incrementat en 25.000 milions d'euros des del 2011 després d'augmentar el nombre de pensionistes en aquests anys en 700.000 persones, fins a suposar actualment 9,6 milions de persones.

Méndez de Vigo, que va recordar que el 40% del pressupost de l'Estat se l'emporten les pensions, va destacar que el Govern del PP va prendre la decisió el 2011 que la crisi no afectés els més febles: pensionistes i perceptors de prestacions per desocupació.

Per aquesta raó, va explicar, i en contra del que ha passat en altres països europeus, a Espanya s'han apujat les pensions els últims anys. La prestació actual, va afegir, representa el 82% de l'últim salari percebut, enfront del 71% de la Unió Europea.

El ministre va assenyalar que s'han de buscar mesures per garantir el sistema de pensions en el futur però sense crear problemes en els comptes de l'Estat.

«És un tema que s'ha de tractar seriosament. Hem de vetllar perquè aquest dret pugui seguir garantit en el futur, però no és un acord que hagi de prendre només el Govern», va dir el ministre, que va instar la resta de formacions polítiques a «assumir la seva responsabilitat» i buscar un pacte d'Estat amb el Govern en matèria de pensions.

Dimecres el ministre va recordar que va ser el PSOE el que «va congelar les pensions» amb «el vot a favor» de l'actual secretari general del partit, Pedro Sánchez, durant el mandat de Zapatero.