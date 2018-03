Iceta qualifica la investidura de Sànchez com a «inviable»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va qualificar de «fals pas al costat» la renúncia de Carles Puigdemont a ser investit president de la Generalitat. Durant la seva intervenció al Consell Nacional dels socialistes, Iceta, a més, va remarcar que la proposta de Jordi Sànchez és «inviable». «L'hemeroteca és cruel», va remarcar, tot recordant que Puigdemont va dir que marxava a Brussel·les perquè no es pot ser president si s'està a la presó. Durant la seva intervenció, Iceta també va voler fer autocrítica després del 21-D i va admetre que «en un debat identitari hi ha gent que ha pogut sentir-se poc acompanyada» pel PSC. «Si hi ha gent que ha vist amenaçat el seu sentiment d'identitat o no s'ha vist prou reflectit i ha pensat que el PSC estava absent en el combat és que alguna cosa no hem fet bé», va reconèixer.