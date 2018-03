La jutge executa el segrest del llibre «Fariña»

El Jutjat número 7 de Collado Villalba ha executat el segrest del llibre 'Fariña', de Nacho Carretero. L'editorial, Llibres del KO, ho ha fet efectiu "i ha ordenat a la distribuïdora i a la impremta la paralització de la reproducció i distribució de la publicació que narra la història del narcotràfic a Galícia.

Segons han confirmat a Europa Press fonts de l'editorial, en ser efectiu el segrest, han enviat els corresponents burofax a la distribuïdora i a la impremta avisant-los de la mesura.

El segrest es fa efectiu 11 dies després que l'exalcalde d'O Grove (Pontevedra), Alfonso Bea Gondar, diposités una caució de 10.000 euros per al compliment de la mesura cautelar, acceptada en un acte datat a 12 de febrer.

En ell, la magistrada Alejandra Fontana estima parcialment la sol·licitud de mesures cautelars realitzada per l'exalcalde, que parla de "contingut calumniós" del llibre editat per Llibres del KO pel que fa a la seva persona.

En la providència que decreta el segrest del llibre, a la qual ha tingut accés Europa Press, consta que "paralitzi de manera immediata" la "reproducció i distribució" de Fariña, tant "a través de venda tradicional com venda digital".

També es prohibeix "portar a terme la traducció o transformació de l'obra i / o la seva explotació en qualsevol altra forma". A més, ordena el "dipòsit temporal o segrest" dels "exemplars produïts mitjançant la retirada del mercat" d ' "aquells que ja han estat objecte de distribució a través dels mitjans anteriorment indicats, quedant sota la seva responsabilitat el compliment de l'ordenat".

Referent a això, l'editorial ha demanat al Jutjat una "aclariment" perquè determini "com han" de fer per "complir l'ordenat", sobretot l'última part on s'especifica que queda sota la seva "responsabilitat" el compliment de la providència.

Aquestes fonts han assenyalat que el segrest s'ha produït en "el pitjor escenari possible" al "coincidir" amb l'estrena de la sèrie d'Antena 3. "Ens temem que el segrest es mantingui durant l'emissió de tota la primera temporada", han afegit.

Des que es va fer pública la decisió del Jutjat de segrestar el llibre, la publicació va esgotar en les plataformes d'Internet els exemplars, i des de l'editorial van confirmar un "repunt molt important" en les vendes.

El llibre podia adquirir-se en format digital i en algunes llibreries al preu habitual, però en aplicacions de venda de segona mà va començar a vendre a preus superiors als 50 euros, arribant a aconseguir en alguns casos els 300 euros.

Fonts de l'editorial Llibres del K.O. van explicar que la primera edició de "Fariña" es va publicar al setembre de 2015, i fins al febrer de 2018 s'havien publicat deu edicions, amb un volum de vendes de més de 30.000 exemplars, comptabilitzats fins a gener de 2018.