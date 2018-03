Polítics de la CUP de la Catalunya Central defensen que el «no» a Sànchez no és un rebuig al candidat, sinó a la «via autonomista»

Alcaldes i regidors de la CUP de la Catalunya Central coincideixen a afirmar que el «no» del partit a Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat respon al rebuig de la formació rupturista de la «via autonomista», i no tant pel que fa al candidat, en la línia del que va traslladar ahir el diputat Carles Riera al president del Parlament, Roger Torrent: que la CUP s'abstindrà en la investidura de «qualsevol candidat» que surti d'un acord «autonomista» entre JxCat i ERC.

«El candidat és indiferent si el programa que presenten els partits independentistes és de República», va dir ahir Ernest Clotet, alcalde d'Artés, que va afegir que «si demanem permís constantment per fer les coses l'Estat ens dirà que no a tot i ens mantindrem en una situació d'opressió. És per això que ens hem de plantar».

També Jaume Casals, alcalde de Navàs, va afirmar que la CUP «no pot donar suport a un retorn a l'autonomisme, a la via que s'ha seguit els últims cinc anys i el resultat de la qual ha estat un munt de propostes tombades per l'Estat». Per a Casals, l'única candidatura que tindria sentit és la de Carles Puigdemont: «Les eleccions van ser il·legítimes i l'opció que nosaltres vam defensar des d'un primer moment era restituir el Govern, amb Puigdemont al capdavant. Si no podia ser president, que no l'haguessin deixat presentar, no? Ara seria vergonyós que acceptéssim tornar enrere». Segons el batlle navassenc, investir Sànchez «no seria garantia que el Govern espanyol deixés d'aplicar el 155 ni tampoc que els presos polítics quedessin el llibertat. A la CUP volem fer canvis de veritat i no ho aconseguirem si seguim acotant el cap», va concloure.



«Cap proposta» per la República

El regidor cupaire de l'Ajuntament de Berga Francesc Ribera també creu que «el tracte era investir Puigdemont, una de les poques coses que lligava amb la República», va assegurar ahir. Segons el regidor, el suport de la CUP a les propostes de JxCat i ERC depèn més del programa a seguir que no pas del candidat: «En la proposta que ens han traslladat no es visualitza cap compromís de construir la República. El nostre suport va en funció de per què es vol constituir el nou govern. I arribats a aquest punt, potser seria més normal presentar com a candidat el vicepresident destituït, Oriol Junqueras (ERC), que Jordi Sànchez», va afirmar Ribera.

Una altra de les veus de la regió central que també apunten en aquesta direcció és la del regidor de Navarcles Aleix Solé: «No hi ha cap proposta dels grups majoritaris per formar la República. Ens neguem a retrocedir a l'autonomisme previ a l'1 d'octubre i al 27 de setembre».

El «mandat» de l'1-O també és recordat per la regidora manresana Gemma Tomàs, que ahir va lamentar que JxCat i ERC «no ens han tingut en compte en la negociació i es nota, és un projecte totalment autonomista». Tomàs va continuar: «No podem ser hipòcrites. El nostre programa implicava desobediència i està clar que o desobeïm o no crearem la República catalana», va afirmar.