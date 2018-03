Renzi anuncia que dimiteix després de la «derrota» i que el Partit Democràtic serà a l'oposició

El líder del Partit Democràtic (PD), Matteo Renzi, va anunciar la seva dimissió al capdavant de la formació després de la «derrota clara» patida a les eleccions generals de diumenge a Itàlia i va avançar que la seva formació no formarà part de cap aliança i passarà a l'oposició. En una esperada compareixença, Renzi va admetre que es tracta d'«una derrota clara» i va defensar «obrir una nova pàgina en el partit», el lideratge del qual va anunciar que abandonarà un cop constituït el Parlament i format el nou Govern.

Segons va assenyalar, ja ha demanat la convocatòria d'una assemblea nacional del partit per preparar un congrés en el qual es triï el nou líder, per al qual va defensar la necessitat de primàries. Pel que fa al seu futur, va dir que es limitarà a ser senador ras, i va celebrar la seva elecció com a tal per Florència en els comicis. L'antic primer ministre va destacar que qui ha guanyat les eleccions no té els suports suficients per governar i va deixar clar que mantenen la seva promesa electoral de «no formar govern amb els extremistes».