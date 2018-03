Manifestació del 8 de març a Barcelona: horaris i recorregut

La manifestació del 8 de març a Barcelona que servirà d'acte central de la vaga feminista d'aquest dijous arrencarà a 2/4 de 7 de la tarda a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb Diagonal. A l'acte, convocat amb el lema el lema «Juntes som més», hi ha confirmada l'assistència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que estarà acompanyada per edils i comissionades del seu executiu.

El recorregut de la manifestació de Barcelona anirà des de l'esmentada cruïlla fins a la plaça de Catalunya, on es llegirà un manifest i es faran diferents actuacions musicals i teatrals. Hi participaran Percudones, Les Impuxibles, Akelarre, Monique Makon, Marinah i colles castelleres.

La capçalera de la manifestació estarà formada per dones del moviment feminista i de comissions de barris, pobles i sectors, seguida per un espai mixt amb representants de moviments socials, sindicats, plataformes, partits polítics i ciutadania. També hi participaran representants de sectors com l'ensenyament, la cultura, la sanitat, els mitjans de comunicació i les entitats socials.

A més a més, a la capital catalana també tindran lloc diferents actes coincidint amb la vaga feminista del 8 de març que detallem a continuació.

Actes de la manifestació del 8 de març a Barcelona

11h. Taller de bosses de tela (no mixta). Facultat de Farmacia UB

Taller de bosses de tela (no mixta). Facultat de Farmacia UB 11 h. Taller de pancartes Facultat de Biologia

Taller de pancartes Facultat de Biologia 12h. Piquet unitari a Plaça Catalunya

Piquet unitari a Plaça Catalunya 14h . Macrodinar pre-manifestació. Organitzat pel Grup d'homes

. Macrodinar pre-manifestació. Organitzat pel Grup d'homes 17h. Bloc Diagonal. Palau Reial

Bloc Diagonal. Palau Reial 18:30h. Manifestació #8MVagaFeminista. Punt de sortida: Passeig de Gràcia/Diagonal



Més informació sobre aquests actes al web https://vagafeminista.cat/

Altres actes que es faran a Barcelona



Dreta de l'Eixample-Jardins de Montserrat Roig

12 hs Concentració-plantada de micròfons, càmeres, llibretes i portàtils

Esquerra de l'Eixample – Jornada de Vaga Feminista

8.30h . Esmorzar a peu de carrer (Urgell/Gran Via)

. Esmorzar a peu de carrer (Urgell/Gran Via) 9.30h . Cercavila informativa pel barri

. Cercavila informativa pel barri 13.30h. Vermut feminista

Vermut feminista 14h . Dinar de carmanyola. Activitats a Av. Roma – Urgell

. Dinar de carmanyola. Activitats a Av. Roma – Urgell 17.30h. Columna de barri cap a la manifestació unitària (Urgell . Av. Roma)



Gràcia

(a Plaça de la Vila De Gràcia)

9h . Esmorzar

. Esmorzar 10h. Cercavila



Poble Sec

12h . Piquet unitari a Plaça Catalunya

. Piquet unitari a Plaça Catalunya 16:30 h. Acció a Carrer Blai

h. Acció a Carrer Blai 17:30h. Columna Poblesec Feminista cap a la mani unitària: Passeig de Gràcia/Diagonal

En què consisteix la vaga d'aquest 8 de març a Catalunya?



Hi ha dues maneres per secundar la mobilització feminista d'aquest dijous. Per una banda, hi ha convocada una vaga de 24 hores. L'ha tramitat davant el Departament de Treball la Intersindical Alternativa.

Per l'altra banda, els sindicats UGT i CCOO han convocat una vaga general de dues hores per torn. És a dir, es pot parar de treballar per secundar la vaga entre les 11.30 i les 13.30 hores per a jornades partides i continuades de matí o entre les 16 hores i les 18 hores per a qui treballi de tarda. També estan previstos aturades de dues hores en el torn de nit.

També hi ha convocades concentracions en ciutats altres Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, La Garrotxa (a les 12.00), Cerdanyola del Vallès (17.00), Lleida, Mataró (18.00), Girona, Tarragona, Manresa (19.00), Figueres (20.00) i Terrassa (12.00 i 20.00), entre altres localitats, que organitzaran trobades per assistir a la marxa a Barcelona.