Brussel·les alerta del risc d'una guerra comercial «seriosa» entre la Unió Europea i els Estats Units

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va alertar del risc que la UE i els Estats Units entrin en una disputa comercial «seriosa» després de l'anunci del president nord-americà, Donald Trump, que imposarà un aranzel del 25 per cent a l'acer i del 10 per cent a l'alumini, i el va avisar que «és fàcil perdre» guerres comercials, al contrari del que ha afirmat el mandatari nord-americà.

El president del Consell Europeu va proposar que els caps d'Estat i de Govern mantinguin «un debat comercial extraordinari» a la cimera de març –en què s'espera que donin llum verd a les línies vermelles per negociar el futur acord amb el Regne Unit i el nomenament de Luis de Guindos com a vicepresident del BCE–, atès que l'anunci de Trump «pot tenir repercussions» per a les empreses i ciutadans europeus, al marge del seu impacte global.

Per part seva, la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, va expressar la seva preocupació pel «temible» impacte macroeconòmic d'amenaces proteccionistes com les de Trump, i va advertir que en una guerra comercial «ningú guanya». L'assessor en matèria econòmica de la Casa Blanca Gary Cohn va dimitir en el marc de les seves disputes amb Trump sobre els aranzels a la importació d'acer i alumini.