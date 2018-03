Talls a diversos carrers de Barcelona i als transports públics per la vaga

Des de quarts de vuit del matí s'han tallat diversos carrers i vies d'accés a la ciutat de Barcelona per la vaga feminista del 8 de març, que coincideix amb el dia Internacional de les Dones.

Segons la Guàrdia Urbana, cap a dos quarts de vuit del matí s'ha interromput momentàniament la circulació de vehicles del passeig Colom amb la plaça del Portal de la Pau. Poc després també s'han fet talls de pocs minuts a l'avinguda Diagonal a l'altura de Gregorio Marañón, l'avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig i la Gran Via de les Corts a l'altura del carrer Granada. Pel que fa als Ferrocarrils de la Generalitat, han patit alguns talls entre Sarrià i Terrassa i Sabadell per la presència de manifestants a la via i FGC està tancant alguns accessos a les estacions per evitar agolmeracions. Pel que fa a les línies urbanes de Barcelona, - L6 (Sarrià) i L7 (Avinguda Tibidabo) donen servei amb normalitat-, segons la companyia.

Anteriorment, abans de les vuit del matí, la circulació s'ha interromput entre Sarrià i Sant Cugat però els combois podien cobrir el servei entre Plaça Catalunya i Sarrià i entre Volpelleres i Sabadell i entre Mira-sol i Terrassa.

D'altra banda, a Rodalies de Renfe, els serveis mínims s'estan complint segons el previst, és a dir, presten el seu servei en un 33% durant tota la jornada, mentre que la mobilitat dels passatgers de Llarga Distància i Alta Velocitat es garanteix en un 72% dels casos. En el cas dels Avant, el servei serà del 65%.