Zoido demana no difondre falsedats sobre la desaparició de Gabriel Cruz

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va reclamar ahir «que no es difonguin falsos rumors» sobre la desaparició del menor de 8 anys Gabriel Cruz, que «perjudiquen la recerca de la Guàrdia Civil», al mateix temps que va assegurar que es manté «el mateix» dispositiu de recerca i investigació per aclarir el seu cas.

«Puc garantir que el dispositiu que hi ha, tant de recerca com en la investigació de la desaparició del menor, segueix sent el mateix que estava establert el dia d'ahir», va explicar el ministre en declaracions a la premsa a Brussel·les, on participava en una reunió amb els seus homòlegs de la Unió Europea. Zoido va assegurar que «no hi ha cap novetat» en el cas i va recalcar que la Guàrdia Civil «segueix treballant en la recerca amb rigor i, sobretot, amb la professionalitat que l'acredita».

D'altra banda, policies i bombers van haver de rescatar un jove de 21 anys que va caure a 40 metres de profunditat a la mina de Rodalquilar, situada a la zona on es busca el petit Gabriel. Va ser traslladat a l'Hospital Torrecárdenas d'Almeria.