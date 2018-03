El detingut per la mort de l'asturiana Paz Fernández es declara «innocent»

L'únic detingut per la mort de Paz Fernández Borrego, Javier Ledo, va insistir ahir en la seva innocència, després de declarar en el jutjat de Luarca. «Em declaro innocent en tot moment», va respondre flanquejat per agents de la Guàrdia Civil.

Malgrat la situació, emmanillat i custodiat per les autoritats, el detingut no va tenir cap problema per respondre sense tremolar-li la veu a les preguntes dels reporters. Quan ja gairebé anaven a introduir-lo en un vehicle, un periodista li va preguntar si tenia alguna relació amb la mort de l'asturiana i ell va resoldre que «gens ni mica». Fernández, de 43 anys i amb dos fills, va desaparèixer a Navia el dia 13 de febrer. Va ser aquest dimarts 6 de març quan un esportista que estava remant en un embassament proper va descobrir el seu cos. L'autòpsia realitzada al cadàver va determinar la defunció per mort violenta i el cos presentava diversos cops contundents al cap i marques al coll.