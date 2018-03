Lamela deixa en llibertat els excaps policials Soler i Puig

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va deixar en llibertat amb mesures cautelars l'exdirector dels Mossos Pere Soler. La Fiscalia, però, sol·licitava per a ell llibertat sota fiança de 100.000 euros, una mesura que la magistrada no va acceptar.

Per contra, Lamela va ordenar la retirada del passaport a Soler, que no podrà abandonar el territori espanyol sense demanar un permís previ a l'Audiència Nacional i que haurà de comparèixer cada quinze dies al jutjat. Soler està investigat per dos delictes de sedició pels fets ocorreguts durant els escorcolls del 20 de setembre a la conselleria d'Economia i també per l'1-O. Lamela el va citar a instàncies de la Fiscalia a la mateixa causa oberta contra l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana. Després de Soler, va ser el torn de l'exnúmero 2 d'Interior, Cèsar Puig, a qui Lamela també va deixar en llibertat amb mesures cautelars.

La declaració de Soler va durar gairebé dues hores i mitja i l'inter-rogatori de la Fiscalia volia provar el paper que havia tingut el cos de Mossos d'Esquadra en aquestes dues dates: el 20 de setembre i l'1 d'octubre. Després d'escoltar la seva versió, la Fiscalia va sol·licitar una fiança de 100.000 euros per possible «risc de fugida i de reiteració». La Fiscalia també va demanar una fiança de 100.000 euros per a Puig, que la jutgessa va rebaixar a les mateixes mesures cautelars aplicades a Soler. Segons fonts presents a l'interrogatori, els dos excàrrecs d'Interior van al·legar que no dirigien operatius policials.