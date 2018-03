Detingut a Navarra un gihadista preparat per atemptar

Agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres a San Martín de Unx (Navarra), un espanyol de 27 anys que s'havia convertit a l'Islam i estava immers en un "important procés de radicalització", davant el risc que "pogués executar alguna acció com a actor solitari a Espanya".

Segons informa l'Institut Armat, la Guàrdia Civil va detectar que aquest jove, que respon a les inicials V.F.M. s'estava radicalitzant a través d'Internet, les Xarxes Socials i les aplicacions de xat i de missatgeria instantània utilitzades per les organitzacions terroristes "a través de les que podria haver arribat a la determinació de passar a l'acció com un actor solitari".

La investigació, desenvolupada pel Servei d'Informació de la Guàrdia Civil en col·laboració amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i en coordinació amb el Jutjat Central Instrucció, número 3, i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, es va iniciar a finals de 2015.

Després de la detenció, els agents estan duent a terme el registre del domicili on residia per analitzar i recopilar tota la informació de la seva activitat il·lícita a través d'internet i de la seva potencialitat terrorista.

En aquest sentit, la Guàrdia Civil recorda que l'organització terrorista DAESH ha situat els actors solitaris com una de les seves estratègies principals a impulsar i desenvolupar, i apunta que, en aquest cas, "és el perfil violent del detingut especialment d'interès per als fins buscats per aquesta organització terrorista ".

"La seva detenció s'ha produït davant el risc que l'arrestat pogués desplaçar-se a zones de conflicte amb la intenció de integrar-se en les files d'alguna organització terrorista yihadista o pogués executar alguna acció com a actor solitari a Espanya", explica.

Dels perfils dels autors dels últims atemptats terroristes perpetrats a Europa des de 2015, s'ha pogut constatar que molts dels autors són nascuts a països europeus i han sofert un procés de radicalització violenta a través dels continguts a internet i que són facilitats pels òrgans de difusió mediàtica de les diferents organitzacions terroristes.

A Espanya s'ha produït en els darrers anys un augment de detencions de persones auto radicalitzades i vinculades a grups terroristes relacionats amb aquesta amenaça. Des del 26 de juny del 2015, data en què el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 229 terroristes gihadistes a operacions realitzades a Espanya i a l'exterior ja un total de 274 des de principis de 2015.