ERC insta PSOE i Podem a dialogar per fer fora Rajoy

El portaveu d'ERC al Pacte de Toledo, Jordi Salvador, va instar ahir el PSOE i Units Podem a dialogar i posar-se d'acord per presentar una moció de censura que serveixi per desallotjar de la Moncloa el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.

Salvador va aprofitar el seu torn de dúplica al debat monogràfic sobre pensions que va acollir el ple del Congrés per subratllar que Rajoy segueix al capdavant del país perquè els socialistes no gosen fer aquest pas per forçar-lo a deixar el Govern central. «A vostè l'està salvant que el PSOE no s'atreveixi a presentar una moció de censura i que dialogui amb Podem per fer-ho», va deixar anar, oferint, una vegada més, els vots d'ERC per donar suport a aquesta hipotètica iniciativa. «On és el problema, per què no es posen d'acord? Si ho fessin la dreta extrema i la populista (per Cs) passaven a l'oposició i s'acabava la ximpleria», va emfatitzar.

En aquest sentit, el diputat republicà va demanar a socialistes i «liles» que comencin a treballar i dialoguin amb aquest objectiu perquè «no és tan difícil». «I, si no ho fan, expliquin per què no ho fan», va concloure.



«El canvi no és passar de PP a Cs»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va destacar ahir que «el canvi» que necessita Espanya «no és passar del conservadorisme al neoconservadorisme», que representen PP i Cs, respectivament, sinó que «el canvi en aquest país és passar de la dreta a l'esquerra», va dir. Durant la seva intervenció a Còrdova en una assemblea oberta del PSOE sobre el Sistema Públic de Pensions, Sánchez va assenyalar que als socialistes mai els ho van posar «fàcil», ja que representen «els interessos de la majoria i no els de la minoria», que és el que fa el PP, i per això hi haurà «molts interessos d'elits polítiques, econòmiques, financeres i mediàtiques que diran que l'esquerra no es presentarà a aquestes eleccions».