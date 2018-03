Estats Units Trump visita el mur amb Mèxic: «El necessitem»

?El president dels Estats Units, Donald Trump, va escenificar a la frontera amb Mèxic seva visió sobre la immigració i va mostrar les seves preferències per aixecar un mur com a eina per frenar la immigració irregular i el tràfic de drogues. «No tenim elecció, el necessitem. El necessitem per les drogues. El necessitem per les bandes. El necessitem per moltes raons», va afirmar el president nord-americà, que va afegir que el mur «tindrà èxit en un 99,5%».