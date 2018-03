El Parlament basc demana la derogació de l'article 155 de la Constitució amb els vots de PNB, EH Bildu i Podem

El Parlament Basc, amb els vots de PNB, EH Bildu i Elkarrekin Podemos, va exigir ahir, tant al Govern central com als partits polítics que es van mostrar a favor de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, que es derogui aquest precepte constitucional i va demanar que «no s'obstaculitzi» la investidura d'un govern i un president que reflecteixi la voluntat de la ciutadania expressada a les eleccions del 21 de desembre.

EH Bildu va portar a la cambra un debat sobre la derogació de l'article 155 i va acordar amb Elkarrekin Podem un text al qual també va donar suport el PNB, i que va tenir el rebuig de PSE i PP. El text sol·licita, a més, l'excarceració dels membres del Govern, Òmnium i l'ANC empresonats pel referèndum de l'1 d'octubre per considerar «injustificats» els càr-recs imputats i «absolutament desproporcionades» les mesures aplicades. També insta el Govern del PP al fet que «no posi obstacles als candidats que es van presentar a les eleccions autonòmiques i estan empresonats o a l'estranger per iniciar el seu treball institucional, seguint la voluntat expressada per la majoria de catalans a les eleccions».

Finalment, el text fa una crida perquè «no s'obstaculitzi, com s'ha fet reiteradament», la investidura d'un Govern català i un president que reflecteixi la voluntat de la ciutadania expressada en les eleccions del 21 de desembre passat, i «es permeti així la constitució d'un Govern legítim, que pugui recuperar les institucions per afrontar els problemes socials i polítics del conjunt de la ciutadania catalana.