Proteccionisme, la profecia autocomplerta

n Les estratègies proteccionistes que ha començat a desencadenar el president dels Estats Units, Donald Trump, mitjançant la imposició d'aranzels per promoure la substitució d'importacions per producció nacional i l'adopció de rebaixes fiscals per atreure capitals i sostreure inversions productives a altres països, sumades a l'aplicació de polítiques d'estímul econòmic mitjançant despesa i dèficit públics, amenacen de generar una demanda creixent de més proteccionisme, en una profecia autocomplerta.

En un país el creixement econòmic del qual depèn en el 70% de la demanda interna, i que pateix una crònica insuficiència d'estalvi nacional, qualsevol estímul econòmic genera dèficits externs perquè la seva economia ha de ser finançada des de l'exterior, i les entrades netes de fluxos financers es tradueixen sempre en dèficits exteriors per compte cor-rent. Sense corregir el patró de creixement i els desequilibris interns no se solucionaran els externs. L'estratègia d'engrandir el dèficit fiscal amb rebaixes impositives augmenta la dependència del finançament extern perquè el menor estalvi públic (en realitat, desestalvi) no té garantia que es reequilibri amb més estalvi privat a mitjà i a llarg termini.

Competitivitat

?El conjunt de polítiques potencialment inflacionistes de Trump minvarà la competitivitat externa del país, fet que erosionarà almenys parcialment l'avantatge defensiu que es pretén en imposar barreres aranzelàries.

El gravamen a l'acer i a l'alumini d'importació encarirà tots dos productes sigui quina sigui la seva procedència (els estrangers, per l'aranzel, i la producció nacional, per la insuficiència per atendre tota la demanda interna), fet pel qual tots els productes semielaborats o acabats de fabricació nacional que incorporin tots dos materials seran més cars que els seus competidors estrangers, tret que aquests (cotxes, avions, electrodomèstics o qualsevol altre) també siguin gravats. El proteccionisme, si s'implanta com a via nacionalista de creixement i autosuficiència, només se sosté aplicant un major proteccionisme.

La pretensió buscada que les companyies estrangeres inverteixin en fàbriques als EUA si volen eludir aranzels és una arma de doble tall. El fabricant d'electrodomèstics més important del món, el suec Electrolux, acaba de frenar una inversió en una fàbrica a Tennessee pel temor a l'encariment dissuasiu de l'acer, una de les seves principals matèries primeres en la cadena de producció.

Efecte advers

?L'ocupació en la indústria transformadora és molt superior a la de les plantes siderúrgiques, fet pel qual quan George W. Bush va aplicar aranzels a l'acer l'any 2002 es van destruir ocupacions netes en el conjunt de la indústria relacionada amb la seva producció i transformació.

Algunes empreses que elaboren el producte penalitzat podrien optar per fabricar-lo al propi país, però, en un context de plena ocupació als EUA i amb un discurs bel·ligerant i nacionalista contra la immigració de mà d'obra per part de Trump, un augment de la capacitat productiva es traduiria immediatament en falta de personal i en un encariment del factor treball que alimentaria la inflació salarial. Amb això, l'economia tornaria a perdre competitivitat.

L'alça salarial, juntament amb les polítiques potencialment inflacionàries de Trump, forçarien increments de les taxes d'interès, la qual cosa apreciaria a mitjà o llarg termini el dòlar, amb una pèrdua de competitivitat a causa del consegüent abaratiment de les importacions i l'encariment de les exportacions, i més si, com pretén Trump (i va invocar Davos al gener), es produís un puixant corrent inversor i de fluxos de capitals cap als EUA atrets per la rebaixa fiscal i la protecció del mercat interior per a determinades activitats, fet que encara contribuiria més a elevar el tipus de canvi de la moneda.

La protecció a determinats sectors s'explica per la seva baixa competitivitat relativa, però aquest auxili estatal a indústries bàsiques afavorirà una assignació de recursos (capitals i humans) poc eficient si se sostreuen d'aquells altres sectors que no necessiten empara i que, no obstant això, podrien ser negativament afectats per la política dirigista governamental de foment d'activitats mitjançant una forta protecció aranzelària discrecional i selectiva per afavorir indústries febles.

L'efecte d'imitació que ja està en marxa amb una seqüència de represàlies, amb imposició d'aranzels recíprocs, en una espiral de revenges successives, conduirà a més proteccionisme i, com en els anys 30, a més atur, recessió i penúria.