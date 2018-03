Creen el Trivial Castellers per promoure el coneixement de la cultura castellera

Aquest dimecres s´ha presentat a Tarragona el Trivial Castellers, una aplicació gratuïta i solidària que té com a objectiu promocionar el coneixement de la cultura castellera i promoure campanyes benèfiques.

Es tracta d´un joc de preguntes ´online´ sobre el món casteller on els jugadors han d'encertar la resposta correcta d'entre quatre opcions i avançar completant nivells -descarregant castells-. L´aplicació, disponible per a mòbils i tauletes, és una idea del Baròmetre Casteller amb el suport del Concurs de Castells de Tarragona, i està desenvolupada per CadevGames. Trivial Castellers compta amb més de 1.300 preguntes i els seus impulsors han fet una crida a les colles castelleres a organitzar partides solidàries al seu local.

Un dels objectius del joc és arribar al setè nivell i encertar les catorze preguntes de la màxima categoria. Hi ha set categories i a mesura que es va pujant de nivell augmenta el nombre de preguntes: 6, 7, 8, 9, gamma extra (9), 10 i inèdits (14). També hi ha assoliments per complir: completar tres castells de cada nivell. Els usuaris que accedeixin amb un compte de correu ´gmail´ participaran en un rànquing de castells descarregats en cada categoria.

Durant el joc apareix una castellera que acompanya al jugador en el seu repte, amb les alegries i decepcions pròpies de la dinàmica castellera. Es pot escollir el color de la camisa entre diferents opcions. Quan es corona el castell, encertant la meitat de les preguntes de la categoria, s'obté un comodí -de 50% o canvi de pregunta- que ajudarà a descarregar-lo. Quan es completa un nivell, es desbloqueja el següent.

Les preguntes surten barrejades per temes. Hi ha més de 1.300 preguntes i els jugadors poden col·laborar proposant-ne a través del web trivialcastellers.cat. Des de la mateixa aplicació es poden enviar suggeriments o incidències. En l'elaboració de les preguntes han col·laborat: Pere Ferrando, Enric Sucarrats, Joan Boronat, Ramon Codinas i Carles Esteve. També ha col·laborat el joc de taula ´El Crack Casteller´ i el web castell.manies.cat.



Campanyes solidàries



El joc té un vessant solidari amb la captació de donatius per l´Hospital d´infants Sant Joan de Déu. Els particulars i empreses que ho desitgin poden fer els seus donatius directament des de l'App cap al sistema de la Fundació Sant Joan de Deu. Des de Trivial Castellers fan una crida a les colles castelleres a organitzar partides solidàries al seu local. La colla que a finals d'any hagi donat més diners a la Fundació SJD tindrà la recompensa d'un palet de menjar Gallina Blanca per destinar a una ONG de la seva població.