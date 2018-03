El PSC assegura que la qüestió de confiança a mitja legislatura és un «pegat»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va criticar la proposta de Carles Puigdemont de fer una qüestió de confiança a mitja legislatura per obtenir el suport de la CUP en considerar-la un «pegat».

En roda de premsa, Illa va dir que aquesta qüestió «no resol res», és una solució «a mitges» i implicaria que el Govern que nasqués ho fes «hipotecat i amb mal peu». «Aquest no és el camí», va insistir. D'altra banda, va dir que per als socialistes és «inconcebible» que 88 dies després de les eleccions no hi hagi un govern i va reclamar al cap de files de JxCAT, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel que «no obstaculitzin» la formació d'un nou govern a Catalunya. «Ens indigna aquesta situació i pensem que no es pot perllongar ni un sol dia més», va declarar Illa, que va apuntar que la Setmana Santa podria ser un «punt d'inflexió». Per la seva banda, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, va criticar la proposta llençada per JxCat a la CUP: «És una invenció més dels independentistes per seguir mirant endavant», va dir, i els va criticar per proposar «candidats impossibles».