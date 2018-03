Cifuentes nega haver participat en campanyes «ni B, ni C, ni D»

n La presidenta de la Comunitat de Madrid i del PP a la regió, Cristina Cifuentes, va defensar ahir al Congrés que mai va participar en les campanyes «ni B, ni C, ni D, ni de cap lletra de l'alfabet» del PP de Madrid, així com que el seu paper en la «campanya A» en els comicis del 2007 i 2011 era «exclusivament de mobilització», com a secretària territorial que s'encarregava que els militants acudissin als actes, no de «gestió ni econòmica».

La dirigent madrilenya va fer aquestes declaracions davant la comissió d'investigació del Congrés sobre el presumpte finançament il·legal del PP. Cifuentes s'ha convertit en la primera dirigent del PP en actiu a comparèixer davant aquest òrgan. La presidenta madrilenya va insistir en diverses ocasions que «mai de la vida» va participar «en l'administració ni en la gestió» del PP de Madrid ni de les seves campanyes electorals fins fa un any, quan va ser nomenada presidenta. Va admetre, això sí, que estava al comitè de campanya, però va reiterar que la seva responsabilitat era la «mobilització de dirigents i de les persones perquè anessin als mítings».



Granados no declara

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Madrid va suspendre la declaració que estava prevista per ahir al matí de l'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados per la querella criminal presentada per Cifuentes per delictes d'injúries, calúmnies i contra la integritat moral. La querella es va presentar després de les declaracions que va efectuar l'exconseller madrileny a l'Audiència Nacional en el marc de l'Operació Púnica i on va insinuar que la presidenta de la Comunitat de Madrid estava al corrent del suposat finançament irregular del partit. La suspensió es produeix després que Granados hagi presentat un recurs davant l'Audiència de Madrid perquè s'arxivi la causa. Per tant, el jutge està a l'espera del que decideixi l'Audiència madrilenya.