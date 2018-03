Torrent obrirà demà una nova ronda de consultes després de la renúncia de Sànchez

Tercera ronda de consultes per buscar candidat a la investidura. El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat aquest dimecres que dijous rebrà tots els líders i portaveus dels grups i subgrups parlamentaris per tal d'intentar trobar un nou nom que pugui reunir els suports per ser president de la Generalitat. Després de rebre, de mans de JxCat, una carta del fins ara presidenciable, Jordi Sànchez, renunciant a la seva candidatura, Torrent ha decidit obrir aquesta nova ronda de contactes, on es podria presentar el nom de Jordi Turull. La intenció de Torrent és que d'aquestes converses surti un candidat que "se sotmeti a una investidura en els propers dies", i així ho ha explicat en una declaració institucional sense preguntes de la premsa feta des del Parlament. El president, que ha lloat el "gest de generositat" de Sànchez en retirar-se, ha avisat l'Estat, però, que les seves "intolerables intromissions" en la política catalana "no quedaran impunes", i per això ha avançat que la Mesa del Parlament estudia accions contra la decisió del Tribunal Suprem de no permetre a Sánchez assistir al ple del Parlament per a la sessió d'investidura.

La decisió de Jordi Sànchez de retirar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat anunciada dimarts ha precipitat els esdeveniments. És per això que aquest dimecres Roger Torrent ha comparegut des del despatx d'audiències, sense permetre preguntes dels periodistes, per anunciar que dijous comença una nova ronda de contactes i que intentarà trobar un nou candidat amb possibles suports suficients per ser investit.

Al seu discurs, el president del Parlament ha explicat que Sànchez li ha fet arribar una carta per renunciar a la candidatura, cosa que ha estat amplament lloada per Torrent. "Davant la reiterada vulneració dels seus drets fonamentals per part de l'Estat, m'ha fet arribar escrit de renuncia. Entén que és el millor servei que pot fer ara al país. Em demana que de manera immediata convoqui una nova sessió d'investidura amb l'objectiu que la ciutadania recuperi el dret a un Govern legítim i just, i manifesta el neguit per evitar les interferències externes que pateix avui el Parlament", ha sentenciat, tot afegint que comparteix les paraules de Sànchez. Per a Torrent, la seva renuncia "no s'hauria d'haver produït mai, però és una decisió que l'honora, perquè posa les necessitats del país per sobre dels seus legítims interessos". "És un acte de generositat", ha valorat.

Però la renúncia de Sànchez i la nova ronda de consultes no fan que Torrent deixi de mirar amb escassa confiança cap a l'Estat pel que està fent amb els candidats proposats a la investidura. Després de defensar haver proclamat les candidatures de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, Torrent ha criticat les accions judicials i polítiques per evitar les seves investidures. "Que ningú s'equivoqui, les intromissions antidemocràtiques i intolerables de l'Estat no quedaran impunes. Em comprometo a seguir treballant en tots els fronts per protegir els drets polítics dels diputats i preservar el mandat democràtic", ha avisat, tot afegint que la Mesa del Parlament "està valorant quines accions es poden emprendre" contra la decisió del Suprem de no autoritzar Sànchez a acudir al ple d'investidura, una qüestió que Torrent creu que era "una obligació que el Suprem ha incomplert".