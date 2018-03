En llibertat la regidora de la CUP de Reus investigada per incitació a l'odi

En llibertat amb càrrecs la regidora de la CUP de Reus després d'acollir-se al dret a no declarar. Mariona Quadrada està investigada per un suposat delicte d'incitació a l'odi per un manifest conjunt signat després de l'1-O, una causa que també afecta l'alcalde i càr-recs de l'equip de govern de Reus. La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 2 que porta la macrocausa de l'1 d'octubre va dictar ahir llibertat provisional amb càrrecs, sense mesures cautelars.

Quadrada va sortir dels jutjats somrient i amb el puny alçat, rebuda entre aplaudiments i abraçades de més d'un centenar de persones congregades als jutjats des de les 9 del matí, entre les quals membres del govern reusenc i companys de la CUP –com Oriol Ciurana i Marta Llorens, investigats també en aquesta macrocausa. Quadrada va ser detinguda ahir al matí pels Mossos, per ordre judicial, en haver-se negat a comparèixer davant la magistrada en dues ocasions. Després de passar per comissaria va ser traslladada al jutjat de Reus: «Ni em sento culpable ni m'hi sentiré mai».