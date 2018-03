La reacció dels empresonats a la decisió de Llarena

El conseller destituït Josep Rull ha fet arribar un missatge a través de Twitter just després que el jutge del Suprem Pablo Llarena l'hagi tornat a enviar a la presó, com també Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa.





Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de març de 2018

Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots pic.twitter.com/crH2pIUbc0 — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 23 de marzo de 2018

Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre. — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 23 de marzo de 2018

Raül: "Finalment avui no podré celebrar l´aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil?la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport." pic.twitter.com/THZ3pHGAJ9 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 23 de marzo de 2018

Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.?? — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de marzo de 2018

