La macrooperació antidroga iniciada al Bages se salda amb vint detinguts

La macrooperació contra el tràfic de marihuana duta a terme fa un mes i mig pels Mossos de la Catalunya Central (vegeu Regió7 del 3 i el 7 de febrer) ha permès detenir vint persones a tot Catalunya, entre les quals a Manresa, Callús, Súria i Balsareny (el Bages), Montmajor (el Berguedà) i la Seu d'Urgell i Coll de Nargó (l'Alt Urgell), segons va detallar ahir el cos policial un cop aixecat el secret de sumari. Onze dels vint detinguts han ingressat a presó provisional per ordre del Jutjat 7 de Manresa.

Durant l'operació, els Mossos han comissat 26.000 plantes de marihuana i 34.000 euros en efectiu, a més a més de 20.000 esqueixos de maria envasats en cubetes de metracrilat. Els Mossos constaten que la banda, molt ben organitzada, havia fet de la producció i venda de marihuana el seu mode de vida i que podien aconseguir cada mes beneficis d'entre 10.000 i 12.000 euros, ja que anualment produïen tres o quatre collites a cada plantació.

Fins i tot, s'havien permès el luxe de contractar vigilants, asl quals pagaven 1.200 euros de sou, per custodiar les cases on hi havia les plantacions. Els arrestats de l'Alt Urgell provenien d'una altra branca de la delinqüència, el contraban de tabac, i havien decidit dur a terme el nou negoci delictiu perquè era més rendible econòmicament i amb menys risc de ser interceptats per la policia.

La investigació es va iniciar el setembre del 2016, quan veïns del carrer Fonollar de Manresa van alertar que sentien una forta olor de marihuana. Els Mossos van confirmar que hi havia un cultiu interior de maria i que les persones que el gestionaven tenien antecedents per tràfic de drogues.

Durant la investigació, els Mossos van determinar que el grup estava format per catorze persones, a més a més de diversos col·laboradors que els facilitaven l'existència de les platnacions. També disposaven de l'ajuda de dos electricistes que s'encarregaven de fer totes les connexions fraudulentes durant les instal·lacions dels cultius. Al Maresme tenien un administrador de finques que els buscava immobles on fer les plantacions. També ha estat detingut.

Més endavant, els agents van saber que la majoria d'investigats compartien el subministrador d'esqueixos de marihuana, també veí del Maresme. Aquesta persona, sota l'apraença de tenir un negoci lícit de jardineria, amagava el cultiu massiu d'esquetxos per a la seva venda. A l'interior d'una de les seves naus es van localitzar 20.000 esquetxos de marihuana.

A més, també se l'acusa de comprar posteriorment la producció de marihuana d'aquestes plantacions i exportar-la a diversos països d'Europa, sobretot a Holanda i Alemanya. Una altra part es venia a Catalunya.

Els arrestats són de diverses nacionalitats (espanyola, italiana, peruana, russa, alemanya, holaneda i portuguesa), però la majoria feia temps que estaven establerts a Catalunya. Al Bages, algunes de les plantacions van ser localitzades en cases de Callús i Súria. A Balsareny, tot i que els agents també van detenir una persona, no es va localitzar cap plantació al domicili on vivia.