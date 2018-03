La CUP demana que Alemanya demostri "voluntat democràtica i no connivència repressiva amb l'Estat"

El diputat de la CUP Carles Riera ha volgut mostrar aquest diumenge "tot el suport i solidaritat, i enviar una gran abraçada" al cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, després que hagi estat interceptat i detingut per la policia alemanya quan anava camí de Bèlgica. Riera, a més, en declaracions als mitjans recollides per TV3, ha volgut tornar a "denunciar la repressió antidemocràtica de l´Estat espanyol", i ha demanat que Alemanya "demostri una voluntat veritablement democràtica i no la connivència repressiva i antidemocràtica amb l´Estat". "Un cop més, es posa a prova la UE i Alemanya en aquest cas per comprovar si estan pel camí de la democràcia o de la regressió autoritària", ha conclòs, tot cridant els catalans a "aturar el país" i mobilitzar-se perquè és "el que es necessita ara".

A les xarxes, Riera també havia publicat una piulada en al mateix sentit, demanant, a més "llibertat" per a Puigdemont i per als "presos polítics". També des de la CUP, l´exdiputada i membre de la direcció de la formació Mireia Boya deia a Twitter que "amb la detenció de Puigdemont a Alemanya ara es veurà si la UE avala la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol i cal una #PrimaveraCatalana de veritat que ho aturi tot".