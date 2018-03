Arrimadas demana la dimissió de Roger Torrent

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha dirigit aquest dilluns per telèfon al president del Parlament, Roger Torrent, "per demanar-li la seva dimissió", després de rebutjar reunir-se amb ella en persona per problemes d'agenda, segons ha explicat en roda de premsa.

Arrimadas ha argumentat que amb Torrent "el Parlament està bloquejat, ha proposat tres candidats que no poden ser investits, ha canviat la convocatòria d'un ple en funció de l'agenda judicial d'un diputat i s'ha negat a donar la cara", en un ple sol·licitat per Cs fa dues setmanes i la data del qual Torrent no ha fixat.

Ha lamentat que Torrent sí que vulgui fixar ara un ple recentment demanat per JxCat, ERC i CUP per votar propostes que demanen garantir els drets d'investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull (JxCat), però que no fixi data per al ple que demana Cs, per la qual cosa també presentaran un recurs d'empara al TC, ja que Cs considera vulnerats els seus drets de diputats.

"Si el senyor Torrent està sent arbitrari a l'hora de convocar plens, presentarem un recurs perquè ho expliqui al TC", i també li ha retret la seva declaració institucional del diumenge passat després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont, la qual cosa ha titllat de míting d'ERC intolerable.

Cs va registrar fa dues setmanes la seva proposta de resolució perquè Torrent expliqui en el ple el bloqueig institucional i com desbloquejar-lo: la possibilitat que Torrent comparegui es debatrà i votarà en el ple fixat aquest dilluns pel 5 d'abril.

Arrimadas l'ha acusat de pretendre no comparèixer en la Cambra però que faci en la televisió aquest tipus de discursos --com la declaració que també va fer el diumenge passat--: "S'ha d'obrir un debat. No pot fer un míting d'ERC i després no obrir un debat".

La líder de Cs en el Parlament critica que el president de la Cambra no estigui buscant "solucions transversals i legals, i estigui acreixent la divisió a Catalunya".

Per això han decidit acudir al TC, després de la Junta de Portaveus en la qual s'ha transmès als grups la voluntat d'un ple aquesta setmana sol·licitat pels grups independentistes, abans que el que Cs havia demanat.

Encara queda la reunió de la Mesa i de la Junta de Portaveus d'aquest dilluns a la tarda, on els grups podrien registrar propostes de resolució diferents perquè es debatin en el ple; però, com ja s'ha fixat un ple pel 5 d'abril per debatre la proposta de Cs per abordar el bloqueig institucional, Arrimadas entén que Torrent prioritza les demandes independentistes a les de la resta de grups.