El PNB reconeix que no ha complert la seva paraula ni «desactivat» el 155

El portaveu del PNB al Parlament Basc, Joseba Egibar, va reconèixer ahir que el seu partit «no ha complert la seva paraula» en haver donar suport aquest dimecres als pressupostos del 2018 sense haver aconseguit que el 155 es desactivi perquè «no va calcular bé la seva capacitat d'influir en el Govern central», va dir.

Egibar va fer aquesta reflexió durant la seva intervenció en el ple de la Cambra basca, en el qual es va aprovar una esmena transaccionada entre EH Bildu, Elkarrekin Podem i el PSE, soci de govern del PNB a Euskadi, en la qual es rebutgen els Pressupostos Generals perquè suposen una «agressió a l'estat del benestar i un greu perjudici per a la ciutadania d'Euskadi i del conjunt de l'Estat». El text afegeix que els comptes «consoliden» la desigualtat, la bretxa social i que no reverteixen les «reformes» que han provocat l'«empobriment de gran part de la població» i, a més, «renuncien» a impulsar mesures que garanteixin la qualitat de l'ocupació, el «blindatge» dels serveis públics i els drets socials.

El portaveu del PNB, partit que juntament amb el PP van votar en contra de l'esmena, va fer autocrítica i va assumir que la seva formació «no ha complert la seva paraula» perquè ha aprovat els comptes del Govern de Mariano Rajoy sense haver aconseguit fer realitat la condició que va posar per fer-ho: la derogació del 155 a Catalunya. «L'esforç ha estat màxim, la capacitat limitada, no hem aconseguit desactivar-lo i, si s'ha de reconèixer, ho reconeixem. Aquest és el nostre pecat, és la nostra culpa», va indicar Egibar, que va precisar que va ser el seu partit el que «es va posar a si mateix aquesta condició», cosa que «ningú més va fer».

Va assenyalar que el PNB «no va mesurar bé les seves forces» i no va ser conscient que la seva capacitat d'influir en el Govern central era «limitada». «Això és la política», va indicar. Egibar va assegurar que els partits independentistes catalans no veuen la decisió de la seva formació com «una traïció», i va insistir que, malgrat no haver aconseguit desactivar el 155, el PNB justifica i defensa l'acord assolit perquè comporta inversions per al País Basc, que detallaran de manera detallada, i la pujada de les pensions.



Exigència a Torra

D'altra banda, però sense deixar Catalunya enrere, ahir el Govern va instar el president de la Generalitat, Quim Torra, a signar un altre decret amb consellers que puguin exercir, la vigília del seu primer ple del Parlament com a president, en què, no obstant això, no podrà seure a l'hemicicle juntament amb els membres del que vol que sigui el seu nou executiu. En aquest context, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va instar Torra a signar un «decret diferent» que proposi un Govern «efectiu» amb consellers que «estiguin presents i puguin exercir».

Des del Palau de la Generalitat, Torra espera encara que el Govern de l'Estat publiqui al DOGC el decret de nomenament dels consellers, requisit perquè puguin prendre possessió, però l'Executiu de Mariano Rajoy no ho ha fet. Torra acudirà avui al seu primer ple del Parlament com a president i, si decidís ocupar com li correspon la primera fila de l'hemicicle, s'asseuria sol perquè els seus consellers no han pres possessió.