Torra es compromet a avançar cap a una república i insta Sánchez a parlar "de govern a govern"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha garantit que el seu govern assumeix el compromís d'avançar d'acord amb l'1-O, cap a un estat independent en forma de república. Així s'ha expressat just després que els nous consellers hagin pres possessió del seu càrrec i s'hagi aixecament automàticament el 155.

El president de la Generalitat ha volgut deixar clar que s'ha d'avançar cap a la república com a "casa de tots" amb "pas constant, sense defallir i sense ni un pas enrere". Torra també s'ha dirigit directament al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li un diàleg bilateral. "President Sánchez, parlem, enraonem, prenem riscos, vostès i nosaltres. Seiem a la mateixa taula i negociem de govern a govern", ha afirmat per després afegir que la situació actual "no pot allargar-se". Una de les primeres decisions del nou Govern, segons ha avançat Torra, serà un pla per revertir les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) a instàncies de l'exgovern espanyol del PP.

Torra ha començat el seu discurs fent referència als polítics i líders socials que són a la presó o a l'estranger i ha assegurat que el govern que aquest dissabte ha pres possessió és "deutor de la feina i el sacrifici de l'anterior govern". "El seu exemple és la nostra força, i el seu camí és el nostre estímul", ha afegit per després refermar l'objectiu que puguin sortir en llibertat, tornar a casa i poder fer efectiva la restitució.

Els polítics que estan presos són, segons Torra, "un far" per al Govern i per a una majoria del poble català. Així com un exemple que "fa obrir els ulls a tot Europa".

El president de la Generalitat ha reivindicat l'1-O i ha garantit que el seu govern assumeix el compromís d'avançar cap al mandat que va sortir del referèndum, és a dir, cap a un "estat independent en forma de república". Un mandat que, segons ha defensat Torra, va ser "revalidat" en les passades eleccions del 21-D. "No serà un camí fàcil, hi ha interessos molt poderosos que ho volen impedir", ha alertat tot agraint la "valentia" dels consellers que aquest dissabte han pres la possessió. I és que Torra ha volgut deixar clar que la responsabilitat del que pugui passar serà "només" del Govern.

Segons Torra, el govern té un "mandat republicà" i també un mandat per servir una ciutadania que mereix "més justícia social" i ha promès que serà un govern "per a tothom".

Poc després que Sánchez hagi pres possessió com a president del govern espanyol, Torra ha tornat a fer una crida al diàleg "amb més força que mai". "President Sánchez, parlem, enraonem, prenem riscos, vostès i nosaltres. Seiem a la mateixa taula i negociem de govern a govern. Aquesta situació que vivim ara no pot allargar-se ni un dia més", ha afirmat dirigint-se directament al nou president del govern espanyol.

Torra també ha avançat quins seran els primers passos del seu govern. Una de les primeres decisions serà un pla per revertir les lleis socials suspeses pel TC a instàncies del govern espanyol. Una mesura que ha aixecat l'aplaudiment dels assistents a l'acte de presa de possessió. D'altra banda, el govern de Torra també té previst activar un pla per fer marxa enrere en les decisions que es van prendre durant la suspensió de l'autonomia. "Avui acaba el 155, sense eufòria, perquè som lluny d'on voldríem", ha puntualitzat el president de la Generalitat.

Finalment, ha conclòs el seu discurs amb un missatge de fermesa. Segons el president català, s'ha d'avançar cap a la república com a "casa de tots" amb "pas constant, sense defallir i sense ni un pas enrere". "Tenim un mandat republicà democràtic que hem de complir", ha reblat.