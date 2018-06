Aragonès comunica a les conselleries la fi de la intervenció financera de l'Estat

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha estrenat aquest dilluns en el càrrec amb un missatge per als departaments del Govern: la fi de la intervenció financera de l'Estat que es va iniciar al setembre i que ha estat emparada durant més de 200 dies per l'article 155 de la Constitució.

"Tornem a engegar el Govern de Catalunya i ordenem la fi de la intervenció financera des d'aquest edifici, on el 20 de setembre van començar tantes coses i companys van patir en les seves carns la repressió de l'Estat i de la Guàrdia Civil", ha dit Aragonès, que ha citat l'ex-secretari d'Hisenda Lluís Salvadó i l'ex-secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i 'número dos' d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.

En el seu primer dia com a conseller, Aragonès també ha tingut unes paraules per al seu antecessor, Oriol Junqueras, a qui visitarà aquest dimarts a la presó d'Estremera per fer el traspàs de carteres: "Esperem que sigui alliberat aviat. És un dels objectius del Govern i, quan ho sigui, posarem a la seva disposició el càrrec de vicepresident i conseller d'Economia".

Ha agraït el treball realitzat durant aquests mesos als treballadors públics i molt especialment a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, de qui ha destacat la "correcta aplicació de les normes i de l'administració dels comptes públics sota la lupa injusta de l'Estat".

La fi de la intervenció financera de l'Estat sobre els comptes públics catalanes té diversos graus, i encara quedaran pendents alguns aspectes com la informació mensual que la Generalitat ha de remetre des de novembre del 2015 al Ministeri d'Hisenda: "Quan hi hagi un nou ministre podrem acordar que aquesta mesura discriminatòria contra Catalunya passi a formar part de la història".

Aragonès ha explicat que la Generalitat "compta amb tots els pressupostos", si bé s'ha trobat alguns problemes de retards en algunes partides destinades a serveis socials, que es realitzen a Catalunya a través d'entitats socials, i ha estimat que aquestes s'engegaran al més aviat possible.

Pressupostos



Sobre si el nou Govern de Quim Torra treballarà en un nou pressupost, ha explicat que l'engegada de nous comptes aquest 2018 requeriria d'uns temps que portarien a tenir-les aprovades, si aquesta fos la voluntat dels grups del Parlament, cap a finals d'any.

"Gestionarem la pròrroga pressupostària i ens posarem a treballar per al pressupost del 2019", ha assegurat el nou vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat.

Negociació bilateral amb l'Estat



Preguntat per si assistirà a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), ha insistit que negociar un model de finançament no pot substituir una negociació necessària, urgent i inajornable com és que el Govern de Catalunya i el Govern espanyol se senten per abordar la qüestió de la sobirania".

"Hi ha una majoria electoral, ho vam veure l'1 d'octubre i també el 21 de desembre --dates del referèndum i de les eleccions catalanes--, que qüestiona la legitimitat de l'Estat espanyol a Catalunya", ha asseverat.

Ha remarcat que això es resol en una taula de diàleg i negociació, encara que aquesta ha de ser "bilateral" i prèviament s'ha de complir el marc de finançament vigent, la qual cosa inclou la disposició addicional tercera de l'Estatut i el pagament de 700 milions d'euros de finançament dels Mossos d'Esquadra.

"Abans d'un nou contracte cal liquidar el contracte anterior, perquè estaríem validant que tornessin a incomplir els nous acords", ha argumentat Aragonès.