La Fiscalia demana presó per als dos denunciats per la violació al Razzmatazz

La Fiscalia ha demanat presó per als dos denunciats per la violació de Razzmatazz que aquest dilluns van ser detinguts a l'aeroport del Prat. El ministeri públic considera que hi ha risc de fuga. Els dos arrestats han passat aquest dimarts a disposició judicial. Són dos dels tres denunciats per una menor de 17 anys que va denunciar haver patit una violació múltiple la nit de divendres a dissabte en aquesta sala barcelonina. Els dos detinguts havien d'anar a declarar dilluns davant de la policia, però no s'hi van presentar. Els Mossos els van localitzar a l'aeroport del Prat, on van ser detinguts. Segons han explicat els Mossos, els dos homes pretenien marxar cap al seu país, els Estats Units, amb un passaport que els havien duplicat al consolat.